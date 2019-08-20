Рига, , 14:14 — REGNUM

Заявив о том, что Латвия создаст у себя торговую зону по продаже электроэнергии из третьих стран, в том числе с Белорусской АЭС, власти Латвии на самом деле не собираются её покупать, а лишь стремятся заигрывать с Белоруссией в вопросе переориентации транзита грузов из литовской Клайпеды в латвийские порты, считает эксперт Национальной ассоциации литовской энергетики Ритас Стасялис.

«В краткосрочной перспективе они (латыши) играют беспроигрышную партию. Они играют на своих избирателей. В Латвии электроэнергия немного дороже, нежели в Литве. Они смогут говорить: вот посмотрите, мы не получаем дешёвой российской электроэнергии, но мы предпринимаем шаги, мы что-то делаем, но вот нам литовцы не позволяют. Это же они будут говорить белорусам, когда понадобиться говорить о транзите грузов. Что мы, смотрите, делаем. Мы стараемся, но (мешают) несгибаемые литовцы. И это же они будут говорить россиянам», — заявил в передаче «Горячие стулья» на телеканале Laisvės TV Стасялис.

В то же время экс-министр экономики Литвы, депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Дайнюс Крейвис признаёт, что на межпарламентском уровне между Литвой и Латвией нет диалога о проблемах в энергетике. Он анонсировал, что постарается поднять этот вопрос на грядущем заседании экономического комитета парламентской ассамблеи Прибалтики. «Такое ощущение, что энергетикой в Латвии занят очень узкий круг людей, которые, скорее всего, связаны с предприятиями — с производителями, распределителями, операторами», — рассказывал Крейвис.

Оба собеседника согласились, что сам по себе проект БелАЭС «полным ходом набрал обороты» после того, как в Литве жители во время референдума высказались против строительства собственной новой АЭС по проекту Hitachi. По мнению Стасялиса, это проект был слаб в первую очередь не из-за отсутствия договорённости Литвы с другими странами Прибалтики, а в первую очередь из-за недоговорённости внутри самой Литвы, что и позволило некоторым партиям начать активную антиатомную кампанию внутри страны, которая и закончилась провалом референдума и победой критиков атомной энергетики.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас назвал решение Латвии покупать электроэнергию у третьих стран «моральным поражением» Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.

Отметим также, что только по официальным данным, 30% грузооборота Клайпедского порта за счёт белорусских грузов. Это единственный порт в Прибалтике, который может похвастаться постоянным наращиванием грузопотока, тогда как латвийские порты, наоборот, теряют грузы. Латвийские власти предпринимают шаги, чтобы заполучить часть или весь объём белорусского транзита и перенаправить его из Литвы в свои порты.