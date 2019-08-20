Иерусалим, 20 августа 2019, 14:20 — REGNUM
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на причастность своей страны к авиаударам по позициям вооруженных сил Ирана в Ираке, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Смысл своих слов Нетаньяху не раскрыл, однако некоторые эксперты предположили, что речь идет об ударах, нанесенных в июле 2019 года по позициям шиитских ополченцев, лояльных Ирану.
Напомним, Израиль и Иран рассматривают друг друга как наиболее серьезных противников в регионе. В частности, Тель-Авив опасается усиления Тегерана в Ираке за счет шиитских ополченцев.
Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами обстрела Израиля стали как минимум четверо палестинцев