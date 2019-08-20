Иерусалим, , 14:20 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на причастность своей страны к авиаударам по позициям вооруженных сил Ирана в Ираке, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.

ВВС Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран нигде не имеет иммунитета. Мы будем действовать против них везде, где потребуется» , — подчеркнул глава израильского правительства во время своего визита на Украину.

Смысл своих слов Нетаньяху не раскрыл, однако некоторые эксперты предположили, что речь идет об ударах, нанесенных в июле 2019 года по позициям шиитских ополченцев, лояльных Ирану.

Напомним, Израиль и Иран рассматривают друг друга как наиболее серьезных противников в регионе. В частности, Тель-Авив опасается усиления Тегерана в Ираке за счет шиитских ополченцев.

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