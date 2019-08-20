Брюссель, , 14:09 — REGNUM

Европейская комиссия (ЕК) предложила России и Украине провести трехстороннюю встречу по газу в сентябре, сообщила 20 августа официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Мы предложили России и Украине провести трехстороннюю встречу по газу на неделе с 16 по 22 сентября», — заявила Итконен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что страну ждет трудная зима из-за спора с Россией по транзиту газа. По данным госкомпании «Укртрансгаз», на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 55%.

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