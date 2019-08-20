Мосул, Ирак, , 13:58 — REGNUM

Правительство Ирака приступило к новому этапу реконструкции города Мосул, разрушенного в 2017 году в результате боевых действий против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 августа сообщает Kurdistan.ru.

Как подчеркнул губернатор провинции Ниневия Мансур аль-Мадрид, это уже четвертый этап в процессе восстановления разрушенного войной мегаполиса. В ближайшее время планируется восстановить порядка 680 домов, что позволит вернуться сюда значительной части беженцев, сказал он.

Региональные чиновники подчеркнули, что пострадавшие от действий террористов получат компенсации.

Напомним, город Мосул был захвачен боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году, он стал столицей квазигосударственного образования. В 2017 году террористы были выбиты из города, что позволило начать процесс восстановления мегаполиса.

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