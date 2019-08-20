Бишкек, 20 августа 2019, 13:51 — REGNUM
Правительство Киргизии поддерживает инициативу министерства внутренних дел страны по снижению размера штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. Об этом заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков в ходе заседания межведомственной рабочей группы, пишет пресс-служба кабинета министров.
Высокопоставленный чиновник отметил, что предлагаемые изменения в первую очередь основаны на многочисленных обращениях граждан.
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«К нам поступало достаточно много обращений со стороны общественности, депутатов республиканского парламента и водителей о необходимости снижения размера штрафов по ряду нарушений. Наша рабочая группа на основании поступающих предложений одобрила снижение штрафов по восьми видам нарушений», — сказал он.
По словам вице-премьера, МВД предлагает снизить штрафы с 3 000 до 1 000 сомов (с 2 835 до 945 рублей) за следующие виды нарушений правил дорожного движения:
- невыполнение требований дорожных знаков;
- невыполнение требований разметки проезжей части дороги (кроме нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);
- нарушение правил остановки или стоянки;
- несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части;
- нарушение правил движения по автомагистралям;
- невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
- нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;
- нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.
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