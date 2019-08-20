Бишкек, , 13:51 — REGNUM

Правительство Киргизии поддерживает инициативу министерства внутренних дел страны по снижению размера штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. Об этом заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков в ходе заседания межведомственной рабочей группы, пишет пресс-служба кабинета министров.

Высокопоставленный чиновник отметил, что предлагаемые изменения в первую очередь основаны на многочисленных обращениях граждан.

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«К нам поступало достаточно много обращений со стороны общественности, депутатов республиканского парламента и водителей о необходимости снижения размера штрафов по ряду нарушений. Наша рабочая группа на основании поступающих предложений одобрила снижение штрафов по восьми видам нарушений», — сказал он.

По словам вице-премьера, МВД предлагает снизить штрафы с 3 000 до 1 000 сомов (с 2 835 до 945 рублей) за следующие виды нарушений правил дорожного движения:

невыполнение требований дорожных знаков;

невыполнение требований разметки проезжей части дороги (кроме нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части;

нарушение правил движения по автомагистралям;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

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