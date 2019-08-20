Москва, , 13:50 — REGNUM

Премьер-министры стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут встречу в столице Узбекистана Ташкенте 31 октября — 1 ноября, заявил 20 августа заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По его словам, до конца текущего года планируется также провести консультации по международным вопросам деятельности ШОС на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в столице Киргизии Бишкеке прошло 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ШОС, в который входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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