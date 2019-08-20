Бишкек, , 13:16 — REGNUM

Военная прокуратура подозревает бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-директора госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбека Зилалиева в коррупционном сговоре, пишет «Tazabek».

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По информации генеральной прокуратуры республики, во время расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями экс-президента Атамбаева, выяснилось, что он воспользовался должностным положением Зилалиева для получения по заниженной стоимости лицензии на разработку месторождения сурьмы.

В результате был проведен фиктивный тендер, в ходе которого победу присудили аффилированной с бывшим главой государства компанией «Хуасинь».

В итоге за разработку месторождения иностранная компания заплатила лишь $130 тысяч (8,6 млн рублей), в то время как на руднике имелись запасы сурьмы на сумму $103 млн 686,1 тысячи (6 млрд 906 млн рублей).

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