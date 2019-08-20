Улан-Батор, , 13:15 — REGNUM

В городе Улан-Батор 20 августа стартовала конференция Боаоского Азиатского форума, которая организуется в рамках 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и КНР.

Монголия ранее активно участвовала в форуме. В этом году она впервые выступает в качестве организатора конференции. По словам чиновников, это станет толчком в расширении торгово-экономического сотрудничества с КНР и другими азиатскими странами.

В конференции участвуют председатель Боаского азиатского форума, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН Аромида Салсиа Алисджабана, другие высокопоставленные гости и представители бизнеса.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с речью на церемонии открытия форума.

«Монголия активно участвовала в конференции Боаоского Азиатского Форума, целью которого является улучшить взаимопонимание и взаимодействие стран. Приятно вспоминать, что мы приняли участие в прошлогодней конференции и довольны тем, что Монголия и КНР установили стратегическое партнерство. В этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странам и в рамках этой знаменательной даты состоялись взаимные визиты на высоком уровне. Ситуация в нашем регионе быстро меняется и становится уязвимой. ООН разработал и утвердил «Цели устойчивого развития-2030» с целью борьбы с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды. Монголия хочет развивать взаимовыгодное сотрудничество и решить совместными усилиями эти назревшие проблемы», — заявил премьер-министр Монголии.

В этот день Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принял бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, который участвует в конференции.

В ходе встречи глава МИД Монголии отметил, что на мероприятии будут обсуждены вопросы, связанные с развитием экономики Азиатских стран, а также то, что конференция дает возможность для распространения информации о Монголии зарубежом.