Дакка, , 16:55 — REGNUM

Бывший глава Национальной комиссии Бангладеш по правам человека Мизанур Рахман заявил о необходимости интернационализации проблемы беженцев рохинджа. Об этом 19 августа сообщило бангладешское новостное издание Протхом ало.

В ходе семинара по проблеме кризиса рохинджа и путях его разрешения Мизанур Рахман подчеркнул, что действия правительства Бангладеш по урегулированию данной проблемы были изначально неверными. По мнению бангладешского эксперта, Дакке не удалось добиться поддержки Индии, Китая или России в переговорах с Мьянмой. Мизанур Рахман отметил: «Проблема рохинджа является международным кризисом. Нам необходимо привлечь к урегулированию вопроса те страны, которые способны оказать давление на Мьянму. Тогда проблема репатриации рохинджа будет решена в два счета».

Напомним, что 22 августа Бангладеш предпримет очередную попытку возвращения на родину беженцев рохинджа. В ходе двусторонних переговоров с Мьянмой было установлено, что численность подлежащих репатриации беженцев составит 3 540 человек. Ранее Бангладеш и Мьянма уже предпринимали попытки репатриации рохинджа. Усилия двух стран не увенчались успехом из-за нежелания рохинджа покидать бангладешский Кокс-Базар. Общая численность беженцев из Мьянмы на территории Бангладеш оценивается в 730 тысяч человек.