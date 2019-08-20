Нью-Дели, , 13:07 — REGNUM

Министр развития Северо-восточного региона Индии Джитендра Сингх заявил, что пришло время освободить кашмирские территории, оккупированные Пакистаном. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Кашмир (сс) _paVan_

Джитендра Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Индии необходимо возвратить себе территории Кашмира, незаконно оккупированные Пакистаном. По словам министра, Нью-Дели не следует вступать в переговоры с Пакистаном. Заявление Джитендры Сингха стало реакцией на речь министра обороны Индии Раджнатха Сингха. В указанной речи глава индийского оборонного ведомства отметил, что единственным возможным предметом индийско-пакистанского диалога может стать правовой статус кашмирских территорий, захваченных Пакистаном.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.