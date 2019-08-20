Нью-Дели, 20 августа 2019, 13:07 — REGNUM
Министр развития Северо-восточного региона Индии Джитендра Сингх заявил, что пришло время освободить кашмирские территории, оккупированные Пакистаном. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.
Джитендра Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Индии необходимо возвратить себе территории Кашмира, незаконно оккупированные Пакистаном. По словам министра, Нью-Дели не следует вступать в переговоры с Пакистаном. Заявление Джитендры Сингха стало реакцией на речь министра обороны Индии Раджнатха Сингха. В указанной речи глава индийского оборонного ведомства отметил, что единственным возможным предметом индийско-пакистанского диалога может стать правовой статус кашмирских территорий, захваченных Пакистаном.
Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.