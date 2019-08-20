Нью-Дели, , 15:34 — REGNUM

Американский дипломат и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил, что Соединенным Штатам Америки не следует отворачиваться от Индии в пользу Пакистана. Об этом 19 августа сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на статью американского эксперта.

В указанной статье Ричард Хаас подчеркнул, что будет глупо со стороны администрации президента США Дональда Трампа избрать в качестве своего стратегического партнёра Пакистан. Американский дипломат указал на проблему поддержки терроризма пакистанским руководством и отметил, что Исламабад вряд ли откажется от покровительства и вооружения террористических группировок и боевиков. По словам Ричарда Хааса, США должны развивать сотрудничество с Индией, которая является естественным союзником в противостоянии растущей мощи Китая.

Напомним, что традиционная политика США в отношении индо-пакистанского конфликта состоит в поддержке диалога между двумя странами, однако Нью-Дели и Исламабад должны сами определить формат переговоров и круг обсуждаемых вопросов. В настоящее время наблюдается очередное обострение противоречий Индии и Пакистана, которое обусловлено кашмирской проблемой. Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права и попытках урегулирования кашмирской проблемы в одностороннем порядке.