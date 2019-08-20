Анкара, , 12:57 — REGNUM

Мэры городов Диярбакыр — Аднан Сельчук Мызраклы, Мардин — Ахмет Тюрк и Ван — Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены от занимаемой должности Министерством внутренних дел Турецкой Республики в связи с выявлением их связей с Рабочей партией Курдистана, которая, помимо Турции, признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. В соответствии с турецким законодательством мэр столичного города провинции является заместителем губернатора.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в МВД Турции заявили, что в отношении отстраненных от должности возбуждены уголовные дела по составам категории «терроризм». Новым мэром Диярбакыра назначен Хасан Басри Гюзельоглу, Мардина — Мустафа Яман, Вана — Эмин Бильмез.

По имеющимся сведениям, группе лиц, среди которых присутствовали бывший мэр Вана Бедиа Озгёкче Эртан и депутат Великого национального собрания Турции от провинции Ван, член Демократической партии народов Муаззез Орхан, было отказано в проходе в здание мэрии по причине проводившегося в нем обыска. После опубликования решения МВД Турции об отстранении, Озгёкче, Орхан, глава местного отделения партии Умит Деде, а также иные ее члены вышли с акцией протеста к зданию мэрии. Сотрудники Управления безопасности призвали группу разойтись, но Муаззез Орхан предпринял попытку прорваться к мэрии, в результате чего сотрудники сил безопасности применили в его отношении силу. В итоге группа протестующих разошлась.