Додома, , 15:28 — REGNUM

Страны-члены Сообщества развития Юга Африки (САДК) заключили соглашение с Европейским союзом (ЕС) на сумму 52 млн долларов США. Соглашение касается содействия реализации трех программ развития в течение следующих пяти лет.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», в число данных программ входят: программа привлечения инвестиций и улучшения условий для ведения торговли, программа по упрощению ведения торговли между странами, а также программа по оказанию содействию развития промышленности и производства.

Исполнительный секретарь САДК Стергомена Такс и посол ЕС Ян Садек подписали соглашение от имени этих организаций во время 39-го заседания глав государств-членов САДК, состоявшегося в городе Дар-эс-Саламе, согласно которому принятые программы поспособствуют увеличению занятости за счет инвестиций между странами-членами организаций, развитию экономики государств-членов САДК и достижению целей, поставленных в промышленной отрасли.

«Подписание данного соглашения стало свидетельством братских отношений, существующих между САДК и ЕС, а также оказало сообществу содействие в достижении целей по совершенствованию экономики за счет процессов индустриализации и повышения занятости населения», — отметил Такс.

Такс добавил, что все три программы соответствуют лозунгу 39-го заседания САДК: «Создание благоприятных торговых условий для интегрированного и устойчивого промышленного развития».

Посол Садек, в свою очередь, сообщил, что, как считает руководство ЕС, более благоприятные условия для ведения торговли, инвестирования и индустриализации, а также улучшение деловой среды являются единственным способом достижения прогресса.

По его словам, три аккредитованные программы соответствуют деятельности ЕС в области оказания помощи африканским странам.

Напомним, что отношения между САДК и ЕС существуют уже на протяжении многих лет: с 2000-х годов объем финансирования ЕС в САДК составляет около 460 млн долларов США, которые были направлены на улучшение безопасности, инфраструктуры, торговли, деловой среды и сельского хозяйства.