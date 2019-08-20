Москва, , 12:50 — REGNUM

Испытание американской крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД, подтверждает, что США был нужен только предлог для освобождения от договора. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что ракетные испытания состоялись почти через две недели после прекращения действия договора. Следовательно, в Вашингтоне к ним готовились ещё тогда, когда документ был в силе.

«Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении», — сказал Рябков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США испытали крылатую ракету, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Замглавы МИД Сергей Рябков назвал это очевидным курсом США на на нагнетание военной напряженности, подчеркнув при этом, что Россия на провокации поддаваться не будет.

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