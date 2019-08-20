Нджамена, , 12:52 — REGNUM

Президент Чада Идрисс Деби принял решение ввести в стране чрезвычайное положение в связи с столкновениями между крестьянами и скотоводами в восточных районах Чада, в результате которых погибло не менее 50 человек. Глава государства также заявил, что Правительство Чада планирует направить национальные войска для обеспечения безопасности в этом районе.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в заявлении администрации президента говорится, что чрезвычайное положение было введено в регионах Силас и Ваддай на три месяца.

Направляясь в регион Сайлас, Деби пояснил, что Правительство Чада развернет свои войска для обеспечения безопасности граждан в этом районе. Он также добавил, что все граждане должны сложить свое оружие.

Напомним, что восточные регионы Чада являются районами столкновений между скотоводами, большинство из которых являются представителями этнической группы загава (Президент Чада также родом из этой народности), и крестьянами, принадлежащими к одному из этносов в регионе Ваддай.

Засуха и рост населения способствовали возникновению конфликтов на этих территориях, а огромный рост оборота торговли оружием, поставляемого из соседних районов, стал причиной увеличения уровня смертности в стране.