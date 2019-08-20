Додома, , 13:47 — REGNUM

Главы государств и правительств Сообщества развития Юга Африки (САДК) приняли более 30 резолюций, которые планируется реализовать в течение одного года под председательством Президента Танзании Джона Магуфули.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», резолюции включают в том числе вопросы создание странами САДК совместной региональной группировки, борьбу с терроризмом, производство продовольственной продукции, принятие стратегии индустриализации и становление парламентского форума САДК в качестве полноценного законодательного органа.

Лидеры 16 государств-членов организации приняли резолюции на 39-м заседании саммита, состоявшемся в Международном конференц-центре имени Джулиуса Ньерере в городе Дар-эс-Саламе 17 августа.

Исполнительный секретарь САДК Стергомена Такс зачитал резолюции во время церемонии закрытия заседания.

По его словам, 39-ый саммит САДК выступил в поддержку лозунга мероприятия: «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и промышленной интеграции с целью способствовать расширению бизнеса и увеличения занятости в регионе».

Такс отметил, что страны-члены САДК приняли следующие резолюции: о представительстве женщин в органах, принимающих решения, особенно в парламенте, для реализации концепции равенства; об обмене заключенными между государствами-членами, дабы те могли отбывать заключение в своих странах; о принятии суахили в качестве четвертого официального языка в САДК; о продолжении реализации договоров о современной промышленности.

Помимо этого, африканские государства подписали соглашения о принятии изменений в руководстве Лесото, отчетности о ситуации в области безопасности и терроризма в странах САДК; возникновении экстремистских группировок; борьбе с терроризмом в городе Бени (ДРК) и Районе Великих Озер в целях повышения безопасности в регионе; борьбе с преступностью; повышения безопасности мореплавания; установлении контроля над наркоторговлей и незаконным оборотом оружия.