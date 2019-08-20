Додома, , 14:10 — REGNUM

Сообщество развития Юга Африки (САДК) призвало международное сообщество снять экономические санкции с Зимбабве.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в своем заявлении новый председатель САДК, президент Танзании Джон Магуфули заявил, что санкции препятствуют развитию экономики страны. Председатель САДК призвал международное сообщество пересмотреть решение о наложении санкций против Зимбабве.

«Мы обещаем сотрудничать со всеми странами — членами САДК, дабы гарантировать реализацию видений и идей нашего национального лидера (прим. Джулиус Ньерере) и других лидеров — основателей этого Сообщества», — отметил президент Магуфули.

Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва также принял участие в двухдневном саммите глав государств — членов САДК.

Напомним, что Зимбабве находится под санкциями западных стран уже около 20 лет. Санкции были наложены на африканскую страну после того, как бывший глава государства Роберт Мугабе решил изъять земли, принадлежавшие европейцам.

Магуфули в своем послании пообещал обеспечить мир и сотрудничество для развития экономики стран — членов организации.