Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM

Центральный район Петербурга рушится из-за отсутствия правильных градостроительных нормативов и финансирования. Об этом заявил 20 августа режиссер, депутат Госдумы от КПРФ и кандидат в губернаторы Северной столицы Владимир Бортко в ходе третьего раунда теледебатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бортко рассказал, что четыре раза менял жилье в Петербурге и недавно проехал по всем свои прошлым адресам.

Сначала Владимир Бортко обитал в коммуналке на Фурштатской улице, где ныне расположены консульства иностранных государств, и печку там приходилось топить ящиками из ближайшего магазина.

«Сейчас в Центральном районе — 220 тысяч жителей, а живет там 500 тысяч за счет гостиниц и всяких приспособленных для этого помещений, то есть более, чем в два раза. Транзит в Центральном районе — 2 миллиона человек, а нормы при этом для обслуживания района установлены на 220 тысяч», — рассказал Бортко.

Он добавил, что фасады в этом центре, который сплошь является памятником культурного наследия, толком не приводят в порядок и не ремонтируют.

«Жалко Ценральный район, рушится. Не хватает денег», — вздохнул Бортко.

Аналогичные проблемы, добавил он, и на Петроградской стороне, где он тоже в свое время проживал. Там не только страдают фасады, но и до сих пор толком не благоустроены набережные.

Когда Владимир Бортко жил на Васильевском острове, его один раз чуть не убила банда из Колпино — как рассказал режиссер, от гибели его спасла собственная собака, с которой он вышел на прогулку.

Но среди проблем Василеостровского района кандидат выделил не уличную преступность, а жадность застройщиков, которые возводят ЖК на намывных территориях без всякой социальной инфраструктуры — детсадов, школ и поликлиник.

«Как заставлять? Я не знаю, я пока еще не силен в законодательстве», — признал многолетний депутат Государственной думы.

В целом, считает Бортко, чтобы решить все эти проблемы, необходимо дать больше денег и власти главам районов, а также выбрать в районе «главного муниципального депутата», который бы председателя администрации контролировал.

«У нас здесь присутствует исполняющий обязанности губернатора Александр Дмитриевич Беглов, который рассказывает, как все будет хорошо. Но все эти разговоры я слышал, друг мой, давным давно, что мешало раньше-то это сделать?» — поинтересовался Бортко у своего соперника, но тот не отреагировал.

По мнению Бортко, проблема застоя в развитии Петербурга кроется в завязке всех решений на одного человека, и он предлагает это изменить.