Хартум, , 12:50 — REGNUM

Тысячи людей вышли на улицы столицы Судана города Хартума после того, как правящий Военный Совет страны и оппозиционная коалиция подписали последнее соглашение о переходном правительстве.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», принятые 4 августа конституционные резолюции открыли путь для восстановления гражданской власти в Судане после свержения Президента страны Омара аль-Башира в апреле этого года.

Историческое соглашение было подписано заместителем главы Военного Совета Мохамедом Хамданом Дагло и лидером оппозиции Ахмедом аль-Раби.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Южного Судана Сальва Киир и лидеры соседних стран присутствовали на церемонии подписания договора, который местное население назвало новой возможностью для Судана.

Согласно положениям соглашения, в стране будет создан совместный совет, в который войдут представители как военной, так и гражданской власти. Совет будет действовать на протяжении трех лет и трех месяцев, пока в Судане не пройдут всеобщие выборы.

Военный лидер возглавит этот совет из 11 членов в течение 21 месяца, после чего его сменит лидер от гражданской власти, который будет занимать пост главы совета в течение оставшихся 18 месяцев.