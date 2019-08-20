Мадрид, , 15:18 — REGNUM

Избрание Изабель Диас Аюсо (Народная Партия) в качестве нового регионального президента Мадрида вызвало недовольство региональных президентов от Испанской Социалистической Рабочей Партии (ИСРП). Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Новое правительство Мадрида во главе с Изабель Диас Аюсо готовится к «историческому» снижению налогов на сумму почти в 300 миллионов евро. Президенты других автономных сообществ выступают против программы Аюсо и обвиняют Мадрид в «недобросовестной конкуренции» и «налоговом демпинге». Представители Народной Партии, напротив, считают, что Мадрид станет примером для остальных регионов.

Мадридское автономное сообщество, чей валовой внутренний продукт вырос во втором полугодии на 3,3%, в настоящее время является основным локомотивом испанской экономики.