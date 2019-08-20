Хельсинки, , 12:31 — REGNUM

Выступая на съезде глав финских дипломатических миссий, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об актуальности проведения Арктического саммита.

«Хотя пока созвать саммит не удалось из-за напряженных отношений крупных стран, необходимость его проведения никуда не исчезла», — цитирует ТАСС слова Ниинистё.

Подобной точки зрения глава Финляндии придерживался и ранее. В мае он напоминал, что когда его страна председательствовала в Арктическом совете, она вышла с инициативой о необходимости проведении подобного саммита и по-прежнему готова его организовать. Также в интервью агентству Ниинистё сообщил, что для проведения подобного международного форума необходимы надлежащая повестка дня и чтобы все страны совета хотели в нем участвовать. Однако, в настоящее время пока еще «не все помещаются за один стол переговоров».

В Арктический совет входит восемь стран-участников (включая Финляндию) и тринадцать стран-наблюдателей. Финляндия председательствовала в Арктическом совете в 2017—2019 годах. Россия возглавит совет в 2021—2023 гг. (после Исландии).

Добавим, что 21 августа российский президент Владимир Путин планирует посетить Финляндию с рабочим визитом, где проведёт переговоры с Саули Ниинистё.

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