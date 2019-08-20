Ставрополь, 20 августа 2019, 12:33 — REGNUM
Центр подготовки космонавтов может появиться в одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Возможность его создания в настоящее время рассматривает Роскосмос. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил 20 августа в городе Пятигорске, во время встречи с участниками форума «Машук-2019».
»Было бы неплохо, если бы Роскосмос на Северном Кавказе пустил свои корни. Вчера и позавчера были в двух республиках, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, сейчас в Ставропольском крае. Смотрим <…> возможности того, чтобы на Северном Кавказе развернуть центр подготовки космонавтов по горной и парашютной подготовке», — сказал Рогозин, которого цитирует ТАСС.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские космонавты с 2020 года будут проходить часть предполётной подготовки в Чечне, на базе Российского университета спецназа в городе Гудермесе. Соответствующая договорённость между властями региона и Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина была достигнута в ходе июньского визита в республику начальника центра Павла Власова.