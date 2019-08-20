Токио, , 13:06 — REGNUM

Африканские страны вынуждены накапливать горы мусора по всей территории материка, так как не располагают технологиями по утилизации отходов. Япония собирается объявить о готовности помочь в решении этой проблемы на седьмой по счету Токийской международной конференции по развитию Африки, которая пройдет с 28 по 30 августа. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Япония является одной из передовых стран с большим опытом в области утилизации мусора. Японские эксперты разработают подходящую для стран Африки инициативу, которая может быть принята в краткосрочной перспективе с минимальными материальными затратами. В Африке мусор не разделяется, как в Японии и скапливается в отдельных местах, в результате чего образовываются горы отходов.

В Мозамбике гора мусора высотой несколько десятков метров обвалилась в результате сильных дождей, похоронив под собой 16 человек, в том числе и детей. В данном случае, например, японские эксперты помогут разместить мусор в сваях во избежание опрокидывания, а также соорудят трубопроводы для улучшения дренажа.