Пекин, , 12:25 — REGNUM

Позиция и действия ряда западных стран по незаконными акциям протеста в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России, заявил 20 августа официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы поддерживаем официальную позицию России. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии (Запада)», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные митинги, организованные потенциальными кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в участии в выборах. В ходе протестов полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил созвать внеочередное заседание Совета Думы, где в том числе принять решение о расследовании иностранного финансирования протестов. Он заверил, что «есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа».

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