Копенгаген, , 13:09 — REGNUM

Член партий «Единого списка» Дании Сёрен Сёнегор считает, что премьер-министр Дании должна отменить предстоящий визит Дональда Трампа. Политик объяснил свой призыв тем, что планы Трампа приобрести остров Гренландия являются провокацией. «Я считаю, его здесь быть не должно. Если Трамп все же прибудет с визитом, у 55 тысяч гренландцев появится основание для подозрений, что на закрытых встречах в Копенгагене будут обсуждаться детали продажи» — заявил Сёрен Сёнегор — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Визит президента США Дональда Трампа запланирован на 2−3 сентября 2019 года. Согласно советнику президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, существует ряд причин рассматривать приобретение острова вполне серьезно: «Дания владеет Гренландией. Дания наш союзник. Гренландия обладает хорошим стратегическим положением. На острове также есть ценные минералы» — заявил советник.

Представитель партий «Единого списка» Сёрен Сёнегор все же считает, что премьер-министр Метте Фредериксен должна стоять на своем, даже если это будет восприниматься как неуважительное отношение к Дональду Трампу. «Быть может Дании стоит хоть раз попробовать вести активную внешнюю политику» — заявил он.