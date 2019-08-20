Киев, , 12:23 — REGNUM

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей, заявил 19 августа адвокат Андрей Доманский из зала суда.

«Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается», — рассказал он.

Адвокат отметил, что дату следующего заседания суд сообщит отдельно.

Напомним, журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Украинская сторона обвиняет его в поддержке ДНР и ЛНР, а также «государственной измене».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа заседание по делу Вышинского было перенесено на поздний срок, поскольку не все его адвокаты смогли прийти.

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