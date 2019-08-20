Москва, , 12:13 — REGNUM

Россия вряд ли может иметь какое-либо европейское будущее, но, если оно и может появиться, то только при отмене санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о европейском будущем России.

«Россия является центром двух альтернативных объединений — экономического Евразийского Союза (ключевые партнеры Белоруссия и Казахстан), и военного ОДКБ. При этом имея на фоне НАТО скромный военный бюджет, Россия держит военный паритет с Западом.

Не стоит также забывать, что в составе России находятся тюркские республики Татария, Башкирия, Якутия. Около 20% населения России мусульмане. Причем не мигранты, а коренные жители.

Если Европа хочет наладить отношения с Москвой, для начала стоит отменить санкции. Однако для этого Париж и Берлин должен иметь политический суверенитет от Вашингтона. Россия и Евросоюз остаются важными торговыми партнёрами. И торговая война никому не выгодна», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Эмманюэль Макрон написал в Twitter: «Будущее России полностью связано с Европой».

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