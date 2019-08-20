Приштина, , 13:03 — REGNUM

Экс-премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что руководству Косово и Черногории удалось договориться о корректировке границы между двумя республиками в районах Чакор (на Востоке Черногории) и Кула (на Западе Косово). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Еще в июле в должности премьер-министра Косово Харадинай объявил, что комиссии из Косово и Черногории должны встретиться с целью пересмотра демаркации границы двух республик в направлении Кулы и Чакора. Он также поблагодарил премьер-министра Черногории Душко Марковича «за его конструктивный вклад и стремление к укреплению дружбы и сотрудничества» между двумя республиками.

В ходе Западнобалканского саммита в Познане, Харадинай провел переговоры с Марковичем по вопросу пересмотра демаркационного соглашения с Черногорией.

Соглашение о демаркации границы между Черногорией и Косово было подписано в Вене 26 августа 2015 года, однако вступило в силу лишь 4 июня прошлого года. Прежняя граница была установлена еще в период существования Югославии в 1974 году и разделяла внутренние субъекты федерации (Сербию и Черногорию).