Москва, , 12:17 — REGNUM

Угрозы представителей американских вузов, поддерживающих массовые беспорядки в Москве, никак не отразятся на учёбе российских студентов в США. Об этом заявил ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев на состоявшейся 20 августа пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Американская ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) опубликовала документ, в котором требует от представителей российских вузов поддержать участников незаконных акций протеста в Москве. Американские слависты намекают, что в противном случае рейтинг российских вузов может быть понижен, ведь его составляют с учетом академической свободы.

«Я знаком с этим письмом. У меня своя точка зрения, я рассуждаю и как ректор, и как юрист. Наверное, у каждого у нас есть право на определённое волеизъявление, свободу изложения своей позиции. Но все это должно происходить в рамках закона. Если это не в рамках закона происходит, то это затрагивает права и интересы других лиц, ведь законопослушный гражданин должен уважать конституционные права других. Если один хочет участвовать в манифестации на улице, но другой человек хочет по этой улице спокойно гулять? Для этого и существует закон, который устанавливает рамки поведения. Если нарушаются права тех или других, то есть суд», — отметил Блажеев.

При этом авторы заявления подготовили его в ультимативной форме, хотя вряд ли подробно ознакомились с обстоятельствами уголовных дел, возбуждённых в отношении организаторов и участников массовых беспорядков, считает ректор МГЮА.

«Что касается этого заявления, то мне оно кажется каким-то достаточно жёстким. Для того чтобы подобные заявления делать, нужно разобраться глубоко в ситуации, которая имеет место быть. Я не думаю, что члены ассоциации в этом разобрались. Думаю, следственные органы и суд дадут оценку», — сказал ректор МГЮА.

Что касается возможных последствий неисполнения ультиматума американской ассоциации, то едва ли их угрозы скажутся на рейтинге российских вузов или учёбы российских студентов за границей.

«Я не думаю, что это серьезно поменяет отношение к студентам, аспирантам и повлияет на рейтинг вузов. Нас оценивают по развитию образования и науки, а не по другим критериям», — заявил Блажеев.

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