20 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Из-за высокой экономической значимости Каспийского моря, крупнейшего мирового очага добычи углеводородов, проблема эксплуатации его ресурсов и обеспечения безопасности стала принципиальной. Причем в большей степени для Азербайджана, Казахстана и Туркмении, поскольку ресурсы Каспия являются основными источниками доходов этих стран в отличие от России и Ирана.

Мира Гасанова, , 11:48 — REGNUM





Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ослабление в последние годы конфронтации между странами Каспия создало условия для эффективной экономической эксплуатации углеводородных ресурсов водоема, их транспортировки, осуществления совместных проектов, а это делает необходимым сотрудничество прикаспийских стран и в сфере безопасности.

Угрозы региональной безопасности нового порядка — опасность террористических угроз, военно-политическая турбулентность в странах Южного Кавказа и грубое давление США на Иран — повышают риски развития событий по негативным сценариям, что обуславливает усиление боеготовности военно-морских сил государств региона. И проходивший на базе ВМС Азербайджана с 5 по 15 августа в рамках V Армейских международных игр «АрМИ-2019» конкурс с участием военных кораблей России, Азербайджана, Казахстана и Ирана продемонстрировал решимость стран-участниц приступить к формированию совместной каспийской системы безопасности. Не принимала участия в конкурсе из стран «каспийской пятерки» только Туркмения.

Эксперты объясняют это политикой абсолютного нейтралитета, которого придерживается туркменское государство. Хотя страна порой и участвует в совещаниях СНГ и ШОС по вопросам наркотрафика и терроризма в качестве наблюдателя. А идея проведения Первого Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркмении 11−12 августа и совпал по времени с проведением «Кубка моря», была предложена в августе 2018 года президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на пятом саммите глав прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Но обсуждение вопросов безопасности Каспия было включено в повестку форума, по его итогам достигнуто соглашение о разработке плана усиления экономического сотрудничества между прикаспийскими странами.

Это дает основания предположить, что и Ашхабад в будущем включится в систему обеспечения региональной безопасности, особенно если удастся достичь договоренностей по строительству Транскаспийского трубопровода из Туркмении в Азербайджан. Бакинский эксперт, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде назвал «уникальным» формат каспийской системы безопасности с участием как внеблоковых государств, Азербайджана и Ирана, так и стран, состоящих в ОДКБ, — России и Казахстана. Он напомнил, что этот формат формировался на протяжении долгих лет. Еще в 2010 году в рамках третьего саммита прикаспийских государств, проведенного в Баку, была определена форма взаимодействия, включающая в себя совместные мероприятия не только военно-морских сил, но и пограничных служб и сил МЧС.

«Сегодня безопасность в море становится понятием широким, многофакторным, включающим не только военную составляющую, но и обеспечение безопасности граждан, пользующихся услугами судоходства, команд плавающих на Каспии кораблей, как военных, так и рыболовных и гражданских судов. Не стоит забывать и о террористических угрозах, наркотрафике, браконьерстве, просто чрезвычайных ситуациях. Поэтому погранслужбы и службы МЧС прибрежных стран вынуждены взаимодействовать по всем этим направлениям, чтобы как совместно блокировать риски, так и осуществлять помощь в чрезвычайных ситуациях», — пояснил Велизаде.

Другой бакинский политолог, Тофик Аббасов, согласен с тем, что «завершившиеся в Азербайджане военно-морские игры за Кубок Каспия стали частью общей программы взаимодействия и сотрудничества прибрежных стран». И в проведении этих соревнований есть большой смысл, поскольку они создают атмосферу здоровой притирки между военно-морскими дружинами Каспийских государств. «Если рассматривать общие заботы сквозь призму такого рода приготовлений, то надо признать, что совместная отработка военно-технических операций создает благоприятную почву для координации, согласованных действий. В контексте общих проблем защиты стабильности и безопасности это очень важный сегмент», сказал он. Эксперт выразил озабоченность, что в этих соревнованиях не участвовал Туркменистан:

«Своим отсутствием на таких мероприятиях туркменская сторона только упускает момент для отработки мастерства в оперативно-тактических мероприятиях. Это особенно заботит после того, как в августе прошлого годы государства Каспийской пятерки подписали, наконец, Конвенцию на пути урегулирования проблемы статуса моря».

Велизаде же обратил внимание еще на один момент. Стремительно меняется международная обстановка, соответственно перед дислоцированными на Каспии военно-морскими силами ставятся новые задачи. Так, российская флотилия с некоторых пор выполняет функцию регионального фактора сдерживания: «После операции военно-ракетных сил России с акватории Каспийского моря против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей в Сирии, стало ясно, что дислоцирующиеся здесь российские ракетоносцы имеют возможность действия на дальних рубежах. Естественно, есть угроза втягивания в зону риска внерегиональных сил и игроков, т. е. речь идет о возможном террористическом ударе серьезных групп. В этом смысле Каспий выходит за пределы региональной значимости, поэтому взаимодействие прибрежных стран становится актуальным и расширяется, к этому подключается уже и сухопутный компонент, подключаются танковые учения».

Тут к месту упомянуть слова, сказанные главой правительства России Дмитрием Медведевым еще на третьем саммите прикаспийских стран в связи с безопасностью Каспия об исключительной прерогативе прикаспийских государств на решение всего диапазона вопросов региональной безопасности: «Если мы в какой-то момент ослабим взаимодействие, можете не сомневаться: нашими вопросами захотят заниматься другие государства, которые никакого отношения к Каспию не имеют, но которым интересно здесь появиться для решения собственных экономических, а то и политических задач». Что же, начало положено. ВМС стран Каспийского бассейна выполнили поставленные задачи, продемонстрировав свое мастерство. Впереди, вероятно, будут совместные маневры по отработке координации действий на море.

Как бы то ни было, все такого рода конкурсы, соревнования, совместные маневры в конечном итоге способствуют формированию единой системы безопасности и обеспечению стабильности в регионе.