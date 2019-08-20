Ростов-на-Дону, 20 августа 2019, 11:37 — REGNUM
Павел Исаков сменил Олега Свистунова в должности руководителя администрации Советского района Ростова-на-Дону. Решение принято на очередном заседании городской думы сегодня, 20 августа.
Новый управленец ранее исполнял обязанности главы районной администрации, до этого занимал должность заместителя главы администрации Первомайского района, курируя экономические вопросам и сферу обслуживания.
Ранее об уходе Свистунова сообщал депутат городской думы Сергей Смирнов(«Единая Россия»).
Напомним, 20 августа стало известно об утверждении новых глав в Ленинском и Кировском районах донской столицы.
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