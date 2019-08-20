Бишкек, , 11:20 — REGNUM

Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном обогащении, сообщает издание 24. kg со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного обогащения. В рамках расследования на 120 объектов имущества, принадлежащих Атамбаеву и членам его семьи, наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении Алмазбека Атамбаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября 2019 года. 15 августа адвокат экс-президента Сергей Слесарев заявил, что в общей сложности его подзащитному предъявлено 14 обвинений.

Читайте ранее в этом сюжете: Атамбаеву предъявили 14 обвинений — адвокат