Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM

Депутат Законодательного собрания, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») выступила за развитие трамваев, велодорожек и освоение подземного пространства в Северной столице в ходе третьего раунда теледебатов 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тихонова рассказала, что хочет добираться из дома до работы на общественном, комфортном транспорте — на метро, трамвае или велосипеде, а после работы с семьей идти в парк рядом с домом или посещать интересные общественные пространства. Однако далеко не все жители Петербурга имеют доступ ко всей указанной инфраструктуре.

Кандидат подчеркнула, что необходимо развивать общественный транспорт, чтобы перемещаться по городу комфортно и быстро, что Петербургу нужна «грамотная, вдумчивая градостроительная политика», необходимо заботиться об экологической обстановке, без чего город не будет ни современным, ни комфортным.

«Кризис в метростроении — это как показатель кризиса в управлении городом. Сами посудите, несколько десятилетий в Ручьях, Кудрово, Шушарах люди ждут метро», — сказала Надежда Тихонова.

Она предложила создать отдельный департамент или комитет по освоению подземного пространства Петербурга с «понятным чиновником, который отвечает за результат», потому что пока неясно, кто за что в Смольном отвечает, когда речь заходит о строительстве метро.

Тихонова предложила развивать экологичный трамвай на выделенных полосах как с окраин в центр, так и между районами, а также активнее уводить транспортные потоки под землю, как в некоторых европейских городах.

Кандидат считает нужным изменить законодательство, чтобы повысить статус общественных слушаний, так как пока они носят «рекомендательный характер» и жителей «вроде бы хотят послушать, но не слышат». В пример она привела Восточный скоростной диаметр (ВСД), против строительства которого выступают местные жители.

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