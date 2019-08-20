Тула, , 11:19 — REGNUM

Несоответствие сведений о доходах выявлено у 13 кандидатов в Тульскую областную думу седьмого созыва, выдвинутых по списку реготделения КПРФ, об этом 19 августа официально сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

«В избирательную комиссию Тульской области поступили результаты проверки региональным Управлением ФНС России списка кандидатов в депутаты Тульской областной думы седьмого созыва, выдвинутых Тульским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Управлением ФНС России выявлено несоответствие указанных сведений о доходах у 13 кандидатов», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты УФНС выявили несоответствие указанных сведений об участии в коммерческих организациях у пяти кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Тульский облизбирком сообщил, что шесть кандидатов в депутаты в Тульской области имеют судимости.

Выборы в Тульскую областную думу седьмого созыва назначены на 8 сентября. Также в единый день голосования состоятся выборы депутатов Тульской гордумы и в 17 муниципалитетах. Всего в регионах пройдет 19 избирательных кампаний, в результате которых будет замещен 281 мандат.

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