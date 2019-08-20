Париж, , 11:16 — REGNUM

России следует не стремиться «слиться с миром ЕС», а восстанавливать себя в качестве евразийской державы, в которой сильны обе её составляющие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 20 августа, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, Макрон после своей встречи с Владимиром Путиным заявил о своей убежденности в том, что будущее России «полностью связано с Европой». «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

«Всё это мы уже не раз слышали: и про «Европу от Лиссабона до Владивостока», и про то, что мы русские только в той степени, в которой мы европейцы, и про увлечённость западных интеллектуалов Достоевским (заставляет задуматься, почему именно им?)…

Что дали все эти разговоры, длящиеся как минимум с середины 1980-х годов? Несмотря на всё желание нашей так называемой «элиты» сделать из нас «цивилизованных европейцев», мы остались русскими. Что же до Европы, то мы видели её поведение в случаях с русскими в Прибалтике, на Украине, в Приднестровье, Донбассе, Крыму и так далее. Мы продолжаем наблюдать её очевидное желание подмять интересы России под свои интересы в мировых и региональных делах. Мы видим её прогиб под интересы США и глобализма. Мы знаем, что малейшие попытки указать на бревно в её глазу, когда она видит соринку в нашем (как это было в Брегансоне, когда Владимир Путин напомнил о протестах «жёлтых жилетов»), жёстко отвергаются. Всё это не позволяют ни одному ответственному политику в нашей стране вновь поддаваться на эту удочку.

Когда Эммануэль Макрон говорит о «европейской концепции» или о «европейском мире», мы должны хорошо отдавать себе отчёт в том, что это концепция Европейского союза, что это «мир ЕС». Вглядитесь внимательно в этот мир — нужно гражданам России «сливаться с ним», как призывает французский президент? Нужно нам оказаться «полностью с ним связанным»?

К сожалению, сегодняшнюю Россию уже не назовёшь, как Советский Союз, полностью самостоятельным культурно-историческим явлением. К сожалению, мы вернулись в худшие времена дореволюционного периода, когда большая часть российской элиты спала и видела себя «европейцами». Чем это кончилось, всем хорошо известно.

Мы не имеем права повторять те ошибки «европейничания» и тем более — ошибки 1990-х — начала 2000-х! Надо восстанавливать себя в качестве евразийской державы, в которой сильны обе её составляющие и которая в культурном смысле является Востоком, а не Западом», — отметил Михаил Демурин.