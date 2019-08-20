Алапаевск, Свердловская область, , 11:11 — REGNUM

В Свердловской области восстановлена на работе заведующая лабораторией «Алапаевского водоканала», которую сократили в период, когда она баллотировалась в местную городскую думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судом первой инстанции было установлено, что 20 декабря 2018 года сотрудница МУП «Алапаевский водоканал» получила уведомление о сокращении её должности, в связи с чем, ей предложили другие вакансии. Однако они не устроили женщину, и в итоге 4 марта 2019 года она была уволена. Однако в данный период она являлась кандидатом в городскую думу Алапаевска и по закону не могла быть уволена с предприятия на период от регистрации до официального опубликования результатов выборов или до снятия кандидатуры. На сновании этого Алапаевский городской суд признал приказ об увольнении сотрудницы недействительным.

Работодатель обжаловал судебное постановление в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд установил, что свою кандидатуру на выборы женщина выдвинула в конце января 2019 года, а в качестве кандидата в депутаты городской думы Алапаевска женщина зарегистрирована 20 февраля.

«Несмотря на то, что действующее законодательство не содержит обязанности работника сообщать работодателю об осуществлении своих избирательных прав, судебная коллегия апелляционной инстанции, учитывая обстоятельства конкретного дела, сочла, что стороны трудовых правоотношений должны действовать добросовестно», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

При этом сотрудница не уведомила работодателя о своей регистрации, и не заявила о своём исключающим увольнение статусе, что было расценено судом как «злоупотребление правами».

Тем не менее, постановление суда первой инстанции оставлено в силе, так как в свою очередь работодатель предложил попавшей под сокращение сотруднице «не все имеющиеся на предприятии вакансии», чем нарушил трудовое законодательство.