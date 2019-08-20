Алапаевск, Свердловская область, 20 августа 2019, 11:11 — REGNUM
В Свердловской области восстановлена на работе заведующая лабораторией «Алапаевского водоканала», которую сократили в период, когда она баллотировалась в местную городскую думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Судом первой инстанции было установлено, что 20 декабря 2018 года сотрудница МУП «Алапаевский водоканал» получила уведомление о сокращении её должности, в связи с чем, ей предложили другие вакансии. Однако они не устроили женщину, и в итоге 4 марта 2019 года она была уволена. Однако в данный период она являлась кандидатом в городскую думу Алапаевска и по закону не могла быть уволена с предприятия на период от регистрации до официального опубликования результатов выборов или до снятия кандидатуры. На сновании этого Алапаевский городской суд признал приказ об увольнении сотрудницы недействительным.
Работодатель обжаловал судебное постановление в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд установил, что свою кандидатуру на выборы женщина выдвинула в конце января 2019 года, а в качестве кандидата в депутаты городской думы Алапаевска женщина зарегистрирована 20 февраля.
При этом сотрудница не уведомила работодателя о своей регистрации, и не заявила о своём исключающим увольнение статусе, что было расценено судом как «злоупотребление правами».
Тем не менее, постановление суда первой инстанции оставлено в силе, так как в свою очередь работодатель предложил попавшей под сокращение сотруднице «не все имеющиеся на предприятии вакансии», чем нарушил трудовое законодательство.