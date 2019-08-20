Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Органы СКР по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки отказались возбуждать уголовное дело о «нападении» сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты. Как выяснили следователи, никакого нападения не было.

Информацию о том, что полицейский в ходе конфликта на улице 16 августа якобы нанес побои женщине-кандидату в муниципалы появилась в ряде СМИ и соцсетях. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало процессуальную проверку.

Была восстановлена объективная картина произошедшего. Как выяснилось, девушка, агитатор одной из партий, раздавала листовки в пользу партийного кандидата. Проходивший мимо кандидат другой партии увидел в этом нарушение и подал заявление в полицию. На место прибыл участковый уполномоченный полиции и начал опрос волонтера. Тогда девушка-агитатор вызвала по телефону представителей своей партии, являющихся ее родственниками. Среди них была и женщина, являющаяся кандидатом в муниципальные депутаты.

По версии СКР, кандидат начала размахивать мобильным телефоном перед лицом сотрудника полиции, в связи с чем последний попытался пресечь ее действия. На следующий день женщина подала заявление в полицию о нанесении ей побоев.

«Следователем опрошены очевидцы, которые опровергают информацию о применении к кандидату в депутаты насилия со стороны участкового уполномоченного», — подчеркнули в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В ходе проверки опрошены также все участники конфликта и врач больницы. По результатам медэкспертизы, сведения об избиении женщины-кандидата также не подтвердились.

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — резюмировали в органах СКР по Санкт-Петербургу.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях города на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.