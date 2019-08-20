Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утром 20 августа принял участие в третьем раунде теледебатов кандидатов в губернаторы Северной столицы и рассказал о своем видении комфортного города, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы разработали программу «Комфортный город», которая имеет четыре основных направления. Это дороги и транспорт, это экология, это благоустройство и, конечно же, это ЖКХ. Мы создали транспортную систему, которая позволит горожанам на сегодняшний день из любой точки города добраться в место назначения за 15−20 минут», — сказал Александр Беглов.

Вероятно, он имел в виду создание проекта такой системы, которая пока не внедрена.

Беглов напомнил, что планирует открыть три станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена к 1 сентября 2019 года. Речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой линии. Фрунзенский радиус должен был быть запущен еще в 2012 году, но в связи с проведением в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу деньги были переброшены на строительство продолжения третьей линии метро, ведущей к стадиону на Крестовском острове.

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Напомним, правительство экс-губернатора Георгия Полтавченко обещало, что к 2035 году в Северной столице построят почти 50 новых станций метро. Александр Беглов в ходе дебатов был скромнее: за ближайшие пять лет он обещал только семь новых станций.

Врио градоначальника также объявил о предстоящем открытии двух новых парков «впервые за 16 лет». Беглов также заметил, что ему поступило 30 тыс. обращений граждан по поводу благоустройства Петербурга. Он подчеркнул, что время, «когда рулили партии, прошло», настало «время горожан».

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Напомним, Александр Беглов являлся членом «Единой России» с 2003 года и руководил ее региональным отделением, но в какой-то момент свое членство в этой партии решил приостановить. Биография Беглова как члена высшего совета партии пропала с сайта «ЕР» около недели назад.