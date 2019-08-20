Джакарта, , 10:54 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо отреагировал на беспорядки в провинции Западное Папуа, заявив, что «эмоции допустимы, но лучше прощать», сообщает информационное агентство Antara.

«Итак, мои братья и сестры в Западном Папуа, я знаю, что есть преступления. И как земляк говорю, лучше всего прощать друг друга», — заявил глава государства в президентском дворце в Джакарте.

Президент Джоко Видодо отметил, что правительство и впредь будет поддерживать честь и процветание в Западном Папуа.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули 19 августа в столице индонезийской провинции Западное Папуа. Поводом стали сообщения в социальных сетях о произошедшем в городе Сурабая на Яве инциденте, где активисты напали на общежитие студентов из Папуа, обвинив их в нежелании праздновать День независимости Индонезии.