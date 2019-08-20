Москва, , 10:52 — REGNUM

Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Форте Брегансон действительно стали шагом вперед как в развитии двустороннего сотрудничества, так и развязке самых сложных узлов современной международной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Обсуждались вопросы сирийского и ливийского урегулирования, активизации «Нормандского формата» для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Показательным стало итоговое заявление Эммануэля Макрона о европейском будущем России и его слова о концепции «Большой Европы», у истоков создания которой стоял Шарль де Голь.

«Россия, безусловно, поддерживает и разделяет подобные подходы. Но для их реализации предстоит пройти достаточно серьезный путь и отказаться от разделительных линий на общем Европейском континенте», — отмечает Слуцкий.

При этом, указал он, «в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана».

"Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь, было бы логично снять все рестрикции с парламентариев, как противоречащие самой природе парламентаризма. Это мое мнение», — заявил Слуцкий.