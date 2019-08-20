Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью местным телеканалам рассказал о том, почему выбрал Игоря Шутенкова на должность и.о. руководителя администрации Улан-Удэ. Подробности интервью передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы, действующего кандидата в мэры столицы республики отличают профессионализм, порядочность, работоспособность и внутренний настрой. При этом в Бурятии Шутенкова некоторые называют человеком предыдущего главы региона Вячеслава Наговицына.«Наговицын был здесь два срока. Про любого жителя республики можно сказать, что он из команды Наговицына. Мархаев (сенатор, лидер бурятского отделения КПРФ, — прим. ред.) депутатом Госдумы стал при Наговицыне — тоже человек Наговицына. Поэтому нельзя так всех красить в один слой и так относиться. Вопрос же в профессионализме, в компетентности и возможности решать задачи», — отметил Алексей Цыденов, добавив, что выбор свой сделал на основании итогов работы за два с половиной года.

По его мнению, важна командная работа главы региона и мэра столичного региона.

«Если глава региона и мэр столичного города не находят общий язык, то ничего не получится», — сказал глава Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Шутенков стал единственным кандидатом-самовыдвиженцем в мэры Улан-Удэ. Остальные пятеро кандидатов представляют партии.

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