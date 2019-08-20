Тбилиси, 20 августа 2019, 10:13 — REGNUM
Посол Грузии в Ираке с резиденцией в Аммане Заза Канделаки вручил верительные грамоты иракскому президенту Бархаму Салеху, передает 20 августа «Первый канал грузинского телевидения».
После церемонии вручения верительных грамот стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, собеседники отметили важность контактов между двумя странами на высоком уровне.
Грузинский дипломат также вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирака Али аль-Хакиму. Стороны обсудили развитие отношений в области культуры, образования и экономики.
Напомним, в мае 2019 год новым послом Грузии в Узбекистане назначен Зураб Абдушелишвили. В конце июня Тбилиси также сменил посла Грузии на Украине.