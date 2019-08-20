Пермь, , 10:08 — REGNUM

В Березниках Пермского края до конца 2019 года в шестом квартале жилого комплекса «Любимов» планируют завершить строительство пяти многоэтажных домов, в которые смогут заехать почти 1,5 тыс. семей березниковцев. В 2020 году предполагается построить ещё 12 домов для 2072 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе краевой администрации.

Власти обещают, что в ближайшее время в жилом комплексе в эксплуатацию введут сразу несколько социально значимых объектов: один детский сад на 240 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и школу на 1224 человек. Учебное заведение планируют сдать в 2020 году.

Напомним, что в 2006 году из-за затопления рудника начали образовываться провалы. Из-за провальных воронок в опасной зоне оказалось 97 домов (почти 12 тыс. человек). В 2014 году принято решение о строительстве нового жилья для тех, кто оказался в зоне техногенной аварии.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем аппарата полномочного представителя президента в ПФО и Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Источники финансирования — федеральный и краевой бюджеты, а также средства ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма вложенных в строительство домов средств — 9,5 млрд рублей. Планируется, что к 2021 году все дома ЖК «Любимов» достроят.

Стоит отметить, в мае 2019 года Березники посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Губернатор Прикамья Максим Решетников заявил о том, что с начала 2019 года число домов, признанных аварийными, дополнилось еще 15 домами, где проживает еще 500 человек.

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