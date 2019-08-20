Иерусалим, , 10:06 — REGNUM

Искать каких-либо признаков неуважения в отказе Сары Нетаньяху — жены премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху — пробовать приветственный каравай в Киеве не стоит. Об этом глава израильского правительства заявил в своем видеообращении.

По его словам, в действиях Сары не было желания оскорбить или показать неуважение к Украине.

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При этом, предположил Нетаньяху, если бы не инцидент с караваем, то израильские СМИ вообще не обратили бы внимания на их с женой визит, который он назвал «историческим».

"Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — сказал в шутку Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, Биньямин Нетаньяху с женой Сарой прибыл на Украину 19 августа. В аэропорту Борисполя их встретили традиционным караваем. Политик съел кусочек хлеба, а другой передал жене, однако она его есть не стала, а выбросила. Данный эпизод попал в объективы видеокамер.

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