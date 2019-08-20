Джакарта, , 09:59 — REGNUM

Правительство Индонезии решительно осудило террористический акт, совершенный на свадьбе в Кабуле (Афганистан), сообщает 19 августа внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Правительство и народ Индонезии выражают глубокое сочувствие и скорбь семьям погибших», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв произошел в западной части Кабула около 22:40 17 августа. В результате погибли 63 человека и более 180 получили ранения.

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