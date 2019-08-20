Сан-Франциско, США, , 09:43 — REGNUM

Рекламные материалы от подконтрольных государству новостных медиа отказалась принимать администрация сети микроблогов Twitter. Сообщение об этом опубликовано в блоге сервиса Twitter.

«Мы хотим защитить здоровый дискурс и открытые диалоги [на платформе]», — отмечено в официальном сообщении.

Рекламная политика сервиса скорректирована после публикации пропагандистских роликов, дискредитирующих протесты в Гонконге. Выяснилось, что материалы размещали китайские провластные медиа. Администрация Twitter намерена урегулировать отношения с рекламодателями в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter массово заблокировала страницы людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге. Доступ был ограничен к примерно 200 тыс. учетных записей. Операция была скоординирована государством, заявили в Twitter, сославшись на «надежные доказательства».

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