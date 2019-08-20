Киев, 20 августа 2019, 09:45 — REGNUM
Верховный суд Украины признал законным запрет русскоязычного культурного продукта во Львовской области, сообщили 19 августа «Украинские новости».
Суд отказал движению «Украинский выбор — право народа» в удовлетворении кассационной жалобы и отменил решения Львовского окружного административного суда и Восьмого апелляционного административного суда, которые признали запрет незаконным.
Напомним, Львовская область стала первым регионом Украины, в котором русскую культуру объявили вне закона.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные решения приняли власти Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.
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