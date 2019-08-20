Киев, 20 августа 2019, 09:45 — REGNUM

Верховный суд Украины признал законным запрет русскоязычного культурного продукта во Львовской области, сообщили 19 августа «Украинские новости».

Уильям Хогарт. Суд. 1758
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Суд отказал движению «Украинский выбор — право народа» в удовлетворении кассационной жалобы и отменил решения Львовского окружного административного суда и Восьмого апелляционного административного суда, которые признали запрет незаконным.

«Наконец, получили победный и окончательный результат по делу о русскоязычном культурном продукте! Верховный суд Украины стал на сторону Львовского областного совета и общины Львовщины — отменил решение двух судов, которые считали, что решение облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области незаконно, в частности, не соответствует гарантиям, предоставленным государством Украина», — рассказал глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Напомним, Львовская область стала первым регионом Украины, в котором русскую культуру объявили вне закона.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные решения приняли власти Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

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