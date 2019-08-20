Бишкек, , 09:20 — REGNUM

Оппозиционный политик Омурбек Бабанов вызван на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в рамках уголовного дела по факту высказываний на встрече с жителями Оша, сообщили 20 августа в ГКНБ.

В ведомстве уточнили, что политик будет допрошен в 15:00 (12:00 по московскому времени). Отмечается, что Омурбек Бабанов проходит по уголовному делу об экстремистских высказываниях в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА REGNUM, основной конкурент действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на прошедших выборах Омурбек Бабанов прибыл в Бишкек 9 августа 2019 года после ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-кандидат в президенты Киргизии Бабанов прибыл на родину