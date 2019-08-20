Хартум, , 08:58 — REGNUM

Бывший президент Судана Омар аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка $90 млн. Об этом, как передает Al Jazeera, заявил бригадный генерал Ахмед Али, являющийся обвинителем по делу бывшего президента.

В столице Судана, городе Хартум, начался судебный процесс в отношении свергнутого главы государства, обвиняемого в коррупции.

«Обвиняемый заявил, что деньги, найденные в его резиденции, были получены от наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана для личных целей» , — заявил бригадный генерал.

По его словам, в общей сложности аль-Башир подтвердил получение порядка $90 млн от высокопоставленных членов королевской семьи Саудовской Аравии, в том числе от бывшего короля Абдаллы аль Сауда.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, вооруженные силы страны, воспользовавшись акциями протеста, свергли президента и заключили его под стражу. В настоящее время его судят по обвинению в коррупции.

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