20 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Что ответит израильская полиция арабского сектора на запрос о проведении «гордого» шествия в деревне Тамра? Казалось бы, закон для всех един. Коли такие манифестации порока допустимы в стольном святом граде Иерусалиме, то почему бы не порадовать мусульманских жителей Тамры вестью из Содома?

Авигдор Эскин, , 08:52 — REGNUM

В наших обзорах израильских достижений и контрастов мы доселе не говорили «про это». Мы имеем в виду то, чего не было в СССР.

Гей-парад Иван Шилов © ИА REGNUM

Наша история начинается с нежданного и негаданного визита правого активиста Ноама Федермана в полицейский участок арабского города Шфарама. Есть такой населенный пункт на севере страны, где проживают только арабские граждане Израиля. Федерман известен как несгибаемый сторонник идей покойного раввина Меира Кахане. Его появление в арабском городе было внезапным.

Напомним, что Кахане ратовал за переселение арабского населения Израиля в арабские страны. За это ему не позволили баллотироваться в Кнессет в 1988 году, а в 1994 году его движение «Ках» вовсе было объявлено незаконным.

Тем не менее посещение Федерманом не привело к протестам и беспорядкам. Он только подал прошение на проведение демонстрации в соседней деревне Тамра. То есть повёл себя как законопослушный гражданин, не вожделеющий несанкционированных митингов. Федерман законопослушно попросил провести в деревне Тамра … гей-парад…

Ноам Федерман Цитата из видео «One Good Judge»

Арабские полицейские опешили: «Но вы ведь сами не из этих. Зачем вам это надо?» Ответ Федермана обескуражил ещё больше: «Я сам нет, но приведу вам таких».

Прогулка по Гуглу на иврите покажет, что Федерман не раз принимал участие в акциях против разгула ЛГБТ в Израиле. В среде радетелей содома его называют «гомофобом». И что же побудило его просить разрешения на проведение оного парада в арабской деревне?

Прошению Федермана предшествовала гибель молодого гея из деревни Тамра. Тот не находил себе места в родной среде после того, как «вылез из шкафа». Арабская мусульманская среда не отличается толерантностью к любителям однополых утех. Молодому гею пришлось бежать в большой и светский Тель-Авив. И там младогея нашёл родной брат, прирезавший его насмерть.

Как легко догадаться, инцидент прошёл почти незамеченным. Либеральная общественность не спешила возмущаться, поскольку зарезавший представляет собой арабский сектор, являющийся объектом толерантности и благосклонности. Когда несколько лет назад верующий хасид прирезал участницу «парада смерти» в Иерусалиме, кипучее возмущение выплескивалось из всех вещающих отверстий либеральных СМИ. А тут — политкорректное молчание.

Вы начинаете понимать логику Ноама Федермана?

Своим прошением он привлёк внимание к леволиберальной терпимости к любым проявлениям «гомофобии» при жесточайшем шельмовании за малейшую нелояльность «гее-гегемонии» со стороны израильтян.

Однако это только присказка, а главное — впереди.

Что ответит израильская полиция арабского сектора на запрос о проведении «гордого» шествия в деревне Тамра? Казалось бы, закон для всех един. Коли такие манифестации порока допустимы в стольном святом граде Иерусалиме, то почему бы не порадовать мусульманских жителей Тамры вестью из Содома?

Полиция. Израиль (cc) Israel Police

С другой же стороны, что будет делать полиция, когда местное население встретит митингующих ножами и топорами? Не лучше ли предотвратить возможное исламистское буйство простым запретом на проведение подобного мероприятия?

Ещё пару десятков лет никаких парадов гордости извращениями не проводилось в Израиле. Поворотным событием был запрет пятнадцать лет назад на проведение содомского сходбища с хождением в Иерусалиме, объявленного его религиозным мэром Ури Лупольянским.

Градоначальник сказал «нет» параду «веселых», но те оказались находчивыми и обратились в Верховный суд. Представители иерусалимской мэрии тщетно пытались прокричать в мохнатые судьины уши, что в городе проживает семьдесят процентов религиозных людей. Да и оставшиеся тридцать процентов — никак не геи. Либеральный суд не просто обязал тогда мэрию Иерусалима разрешить содомитам содомничать в городе, но обязал мэра выплатить им компенсацию в размере пятнадцати тысяч долларов за попытку предотвратить охуление. Суд вступился за «право меньшинства».

А коли так, на каком основании можно будет запретить аналогичное мероприятие в арабской деревне? Тоже как бы содомитское меньшинство, которое рвётся в бой. Пусть сам Федерман относится к заскорузлым «стрейтам», но обещал ведь привезти нескольких таких на шествие.

Гей парад (cc) Uwe Aranas

Не исключено, что полиции Шфарама придётся выдать разрешение на проведение мероприятия. За этим последуют угрозы или акты буйства со стороны местного населения. Тогда полиция будет вынуждена передумать и запретить сходбище как провоцирующую массовые беспорядки акцию. И тут уже Федерман пойдёт в Верховный суд. Его доводы вы уже можете сами предугадать.

Парадоксально, но в данном случае Федерман с единомышленниками будут рады любому решению суда в пользу арабских нелюбителей борцов за гее-гегемонию. Тогда можно будет снова поднять вопрос о прекращении подобных анальных-инфернальных парадов в других городах Израиля.

Чем все это закончится? Не будем гадать. Признаем только, что Творец не отказал Федерману в чувстве юмора.

Иерусалим